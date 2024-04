Terni, verde pubblico: «Comune, cambiare tutto per non cambiare niente»

«Amministrazione comunale nuova, problemi vecchi. La situazione di degrado e abbandono dell’area verde dietro via Scarlatti a borgo Rivo è sempre la stessa, anzi peggiora di anno anno». Orlando Proietti, residente nel quartiere si trova per l’ennesima volta – più o meno ogni 6 mesi da 10 anni – a scrivere al Comune, senza ricevere alcuna risposta. «Il verde pubblico è diventato terra di nessuno, anzi no, più cresce l’erba più aumentano gli insetti. Le sterpaglie crescono, si seccano, e diventano terreno ‘appetibile’ di insetti e zanzare che rendono la nostra vita un inferno. Mi ritrovo, come ogni anno, a chiamare qualcuno per far pulire e bonificare l’area, pagando di tasca mia, pur di vivere in un ambiente dignitoso. La cosa triste è che dal 2014 nessuno di è impegnato a contattarmi, a rispondere ufficialmente alle mie mail o darmi un riferimento di un dirigente con cui potermi confrontare. Questa latitanza, anche da parte della nuova amministrazione comunale, che ci aveva fatto credere ad un cambiamento, la reputo offensiva e maleducata sapendo di essere un cittadino che regolarmente paga e ha sempre pagato le tasse».

Condividi questo articolo su