Terni, ‘Le Grazie’: «Ecco la situazione»

Panchine ricoperte dal verde, stato di abbandono e di certo non un impatto visuale positivo. A denunciare lo stato attuale di alcune parti del parco ‘Le Grazie’ è il capogruppo del Pd in consiglio, Francesco Filipponi: «La narrazione del cambiamento è iniziata con ‘ora la manutenzione del verde finalmente sarà svolta con dignità e cura’ (da Terni verde sezione del documento unico di programmazione 2019). Purtroppo a parte uno scellerato uso dell’avanzo vincolato per la campagna elettorale per le elezioni regionali (vecchi mutui rimasti in capo all’amministrazione) che comporterà un nuovo bilancio consuntivo 2019 drammatico, il di più è in questa oggettività», il messaggio lanciato nella serata di giovedì.

