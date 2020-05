Terni, vernice fra la vegetazione: accertamenti

Uno ‘sversamento’ di vernice bianca e azzurra fra la vegetazione a ridosso del corso del fiume Nera, all’altezza di ponte Garibaldi a Terni. Ad effettuare la segnalazione è stato, lunedì mattina, un cittadino che ha messo così in moto l’intervento degli agenti della polizia Locale di Terni e di Arpa Umbria. L’inquinamento non avrebbe interessato il fiume ma la vegetazione: accertamenti da parte dei tecnici sono in corso per risalire alle cause – non è escluso che si tratti di materiale residuo dei lavori di rifacimento delle strisce – e quindi ai responsabili.

