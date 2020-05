Terni, via Bezzecca: volontari all’opera

Volontari del gruppo civico ‘Mi Rifiuto’ in azione, mercoledì mattina, in via Bezzecca, all’interno del piccolo giardino che si trova lungo il corso del torrente Serra, bersagliato da vandali e inciviltà. La pulizia messa in atto è stato anche un segnale di vicinanza a quei cittadini del quartiere Sant’Agnese che si prendono cura da tempo, e in autonomia, del giardino in questione.

Lo spirito giusto

«In effetti – spiegano da ‘Mi Rifiuto’ – abbiamo letteralmente dovuto scavare nelle siepi dove era stato buttato di tutto. Carta, vetro e plastica in grande quantità ma anche un fornelletto da campeggio e numerosi vasetti di omogeneizzati. Un’accoppiata inusuale, almeno per noi, trovare la birra vicino ai contenitori delle pappe per i bimbi. E poi le oramai immancabili mascherine e tanti guanti. Un particolare ringraziamento alla signora, di cui non conosciamo il nome e che, passando e vedendoci all’opera, ci ha voluto regalare delle presine fatte a mano. Un’azione positiva ha dunque generato un’altra azione positiva: è questo il nostro scopo. Così pure ringraziamo tutti i nuovi arrivati nel gruppo, Silvia, Ciprian e Gabriella, che hanno portato anche a noi nuovo entusiasmo».