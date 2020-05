Terni, parte la ‘vita’ del mercatino allo Staino

Arrivederci Foro Boario in anticipo, via libera da mercoledì 27 maggio. Il mercatino settimanale – aperto a tutti gli ambulanti, settore alimentare e non – si sposta subito seppur con tutte le difficoltà del caso e la necessità di adeguarsi al nuovo contesto: martedì mattina c’è stata la delibera. «La soluzione che siamo riusciti a individuare per questa rilocalizzazione provvisoria – le parole dell’assessore Stefano Fatale – è la migliore possibile in questa fase d’emergenza, perchè, considerate le dimensioni del piazzale (quello normalmente destinato agli spettacoli viaggianti, il luna park e i circhi che non si svolgono nel periodo estivo) sarà possibile rispettare tutte le normative sul distanziamento. Ad ogni banco infatti sarà assicurata un’area di 10×4,5 metri. Ogni area sarà distanziata di due metri dall’altra e sarà anche possibile realizzare corsie di sei metri di larghezza per i cittadini che si recheranno a fare acquisti. Si tratta inoltre di una soluzione che è stata discussa con le associazioni di categoria del commercio, dell’agricoltura e dei consumatori e che consente di mantenere il mercato a ridosso del centro e in un’area servita da sufficienti parcheggi». Sarà la polizia Locale ad occuparsi della vigilanza, «mentre saranno assicurati l’acqua corrente e i servizi igienici».

L’ORDINANZA DEL 4 MAGGIO: RIAPERTURA MERCATO AL FORO BOARIO FINO AL 3 GIUGNO

CORSA CONTRO IL TEMPO PER L’ADEGUAMENTO: I PROBLEMI NON MANCANO