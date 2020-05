Terni, Staino: corsa contro il tempo per l’adeguamento

Polizia Locale, Asm e una ditta in azione. Giornata movimentata – ma non troppo vista la necessità di bruciare i tempi – lunedì a vocabolo Staino dove, a causa del trasferimento d’emergenza del mercatino dal Foro Boario per il covid-19, sono scattati i lavori di adeguamento per ospitare gli oltre 100 ambulanti del settore alimentare e non. Anche perché quest’ultimi hanno gran voglia di riprendere a lavorare e già nelle scorse settimane hanno fatto presente che serve fare in fretta.

LA DISCUSSIONE IN COMMISSIONE CONSILIARE SUL TRASFERIMENTO

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI

La sistemazione

Inizialmente era stata indicata la data del 3 giugno per il via libera ma, vista l’ordinanza della Regione, l’obiettivo è anticipare. C’è un problema, anzi, più di uno: a due giorni dallo svolgimento del consueto appuntamento settimanale, la situazione non appare delle migliori. Gli operai hanno misurato spazi e distanze per la collocazione degli stalli, mentre l’Asm ha lavorato negli spazi confinanti con il fiume Nera. Di certo a stretto giro non ci sarà la possibilità di posizionare né l’ufficio per gli agenti né tantomeno i bagni pubblici ‘definitivi’: «L’auspicio è che si riesca a fare nel giro di dieci giorni», aveva detto l’assessore al commercio Stefano Fatale. Nel contempo gli ambulanti restano in attesa di risposte.