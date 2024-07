Terni: via due platani in viale dello Stadio. La protesta ambientalista scatta in serata

LE FOTO

La chiusura di un tratto di viale dello Stadio, a Terni, dalle 23 di mercoledì sera alle 6 di giovedì mattina, non è sfuggita ai comitati ambientalisti. Perché quella chiusura è finalizzata all’abbattimento di due platani, necessario – secondo il progetto – alla creazione della nuova viabilità di accesso al palaTerni. Mercoledì sera intorno alle 22, con gli operai pronti a procedere all’operazione, e la polizia Locale a monitatore, gli ambientalisti – una ventina – si sono ‘messi di traverso’ per contestare l’azione con un sit-in di protesta, come già avvenuto in passato per altre situazioni analoghe. Schermaglie, scambio di opinioni, critiche: una contestazione pacifica ma ferma. Per il Comune c’era il funzionario tecnico Federico Nannurelli. «Perché una città devastata dall’inquinamento non può vedersi provata di altri alberi storici, vero polmone che ci tiene in vita». Sul posto anche una Volante della polizia di Stato. Poi intorno alle 23.50 è iniziata l’operazione.