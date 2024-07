Terni, viale dello Stadio: abbattimento esemplari arborei, cambia la circolazione

«Operazioni di abbattimento di esemplari arborei». Questa la ragione che ha portato alla firma di un’ordinanza municipale a Terni riguardante viale dello Stadio: sarà valida dalle 23 di mercoledì 3 luglio alle 6 di giovedì 4. Istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli nel tratto compreso tra viale Leopardi e la rotatoria intitolata a Paolo Pileri in direzione del centro cittadino. Lo stop interessa anche i pedoni. La richiesta è del dirigente Piero Giorgini ed a firmare il documento è l’ingegnere Nazareno Claudiani. Si tratta della zona dove ormai da un anno si sta realizzando il sottopasso ciclopedonale di via Aroldi (in fondo l’immagine della situazione attuale).

