Terni, un defibrillatore in centro: gli lascia spazio il maxischermo

Un maxischermo non più funzionante ed in stato di degrado pronto ad essere sostituito da un defibrillatore automatico esterno. Accadrà tra piazza Europa e piazza Solferino, in centro a Terni: l’annuncio è dell’assessore Giovanna Scarcia in seguito ad un’interrogazione presentata dal consigliere comunale Michele Rossi.

L‘ACCORDO DELIBERATO IN GIUNTA OLTRE DUE ANNI FA

Diffida e sostituzione

L’esponente di Terni Civica – atto depositato il 1° aprile – ha ricordato della delibera di consiglio comunale del 16 dicembre 2019 e del successivo emendamento per la rimozione urgente del videoschermo non più attivo in piazza Europa, lato via Garibaldi. Da allora nulla si è mosso. Ora ci sono passi in avanti: «Il responsabile dell’ufficio decoro urbano ambientale, Federico Nannurelli, il 12 aprile ha diffidato l’Atc parcheggi srl in liquidazione per la rimozione del maxischermo. Il liquidatore ha comunicato di non essere a conoscenza della circostanza e che avrebbe effettuato approfondimenti. Il 29 aprile Nannurelli ha comunicato il preavviso di adozione di ordinanza per la rimozione in danno, dando un termine di 5 giorni». Niente. Il provvedimento è atteso a stretto giro. «La rimozione – ha aggiunto l’assessore – non è fine a sé stessa, ma funzionale all’esecuzione di un progetto ripreso in mano a marzo per l’installazione di un defibrillatore automatico che deriva dal contratto di sponsorizzazione deliberato in giunta il 19 dicembre 2018 (Terni per il cuore) con il Lions club San Gemini. Appena verrà rimosso il videoschermo, sarà installato di fatto il primo defibrillatore della città di Terni. In una collocazione strategica: al centro di tre piazze e con videosorveglianza». Da sottolineare che la diffida è scattata pochi giorni dopo l’interrogazione presentata sull’argomento.