Terni, via Mazzieri: «Anche crateri sulla strada. Brutto biglietto da visita»

LE FOTO

Non solo il marciapiede disastrato, ma anche buche e ‘crateri’ – problema comune a diverse altre strade cittadine, specie dopo la stagione invernale – che rendono il tutto ancor più insicuro e poco dignitoso. «E qui, oltre ai residenti, ci passano ogni giorno tanti studenti di ogni ordine e grado, dalle vicine superiori all’università che ha proprio in via Mazzieri la sede ternana di medicina. Ma anche docenti, istituzioni, insomma un biglietto da visita penoso». Continua la polemica dei cittadini per le condizioni della strada, traversa di viale Trieste. Dopo la protesta per il marciapiede ‘sconquassato’, la questione si allarga alle buche. E la richiesta è sempre quella di un intervento risolutivo.