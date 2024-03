Terni: «Marciapiede disastrato e pericoloso in via Mazzieri»

La segnalazione viene da una cittadina ternana residente in via Mazzieri, a due passi da viale Trieste e dalla facoltà di medicina del polo universitario UniPg di Terni. Lì uno dei marciapiedi è in condizioni improponibili, con seri rischi per i tanti che ci passano ogni giorno: anziani, bambini, studenti dei vicini plessi di viale Trieste o dell’università. «Il marciapiede è in condizioni disastrate – spiega la donna -, in alcuni punti è visibile addirittura il ferro. Serve una sistemazione urgente perché ciò rappresenta un pericolo reale e costante, non solo per noi, ma per tutti i pedoni».

