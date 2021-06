Terni, via Murri: impatto furgone-moto. Ferito 40enne

Incidente stradale mercoledì mattina in via Murri. L’impatto è stato tra un Peugeot Expert condotto da un uomo di 51 anni ed un motociclo con in sella un 40enne residente ad Arrone. Secondo le prime informazioni il furgone stava facendo marcia indietro ed è finito contro la moto, una Honda, che sopraggiungeva: il centauro è stato soccorso dal 118 e trasportato, cosciente, all’ospedale di Terni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale, nucleo radiomobile ufficio incidenti, per la gestione della viabilità e la ricostruzione della dinamica del sinistro. Il tratto interessato è temporaneamente chiuso al traffico.

