Terni, via Proietti Divi: pomeriggio caotico. In 10 minuti due incidenti

Pomeriggio complicato dal punto di vista della viabilità, quello di lunedì in via Proietti Divi, a Terni. Intorno alle ore 17 si sono verificati due incidenti stradali, indipendenti fra di loro e avvenuti a circa 10 minuti di distanza l’uno dall’altro. Il primo, nei pressi dell’incrocio con strada San Fortunato, ha coinvolto due autovetture: una donna è rimasta contusa in seguito al colpo riportato al viso. Non ha comunque necessitato dell’intervento del 118 e in questo caso i rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia Locale di Terni.

Tamponamento a quattro

Circa 50 metri più avanti, nei pressi dell’incrocio con strada di Rosaro, il secondo incidente: un tamponamento a catena fra quattro autovetture, in cui alcune persone – fra cui due giovani – hanno riportato contusioni. Significativi i disagi per il traffico, particolarmente intenso, con code formatesi soprattutto nella direzione di marcia verso borgo Bovio.