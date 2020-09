Terni, via Proietti Divi: quattro cinghiali a due passi dalla strada

Ancora cinghiali – non una novità – in zona urbana a Terni, nella solita area verde accanto via Proietti Divi. L’avvistamento è della prima serata di domenica e, in un periodo in cui anche a causa del grave incidente stradale di Acquasparta, si torna a parlare di questi animali e dei ‘selvatici’ in genere, la presenza degli ungulati – due adulti e due cuccioli – non è passata inosservata. Nel corso del tempo sono state decine, forse di più, le segnalazioni relative ai cinghiali nell’area che si trova fra zona Fiori, la zona alle spalle della stazione ferroviaria, villa Palma, Rosaro e Tuillo. Se daun lato gli incidenti, almeno qui, sono stati relativamente frequenti e senza gravi conseguenze, dall’altro la possibilità che gli animali in questione creino problemi, resta concreta. Lo stesso vale ovviamente per aree più periferiche dove i danni, per lo più agricoli ma talvolta legati a sinistri stradali, sono purtroppo una costante.

‘INVASIONE’ DI CINGHIALI: «OK GLI ABBATTIMENTI MA IL SISTEMA VA RIVISTO»