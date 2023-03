Terni, via Roma: scatta la petizione. «Spaccio, danni e vandalismo, servono telecamere»

In via Roma, una delle principali vie di Terni, c’è chi si è stufato e allora ecco che scatta la petizione per il sindaco Leonardo Latini. Sono alcuni commercianti ad attivarsi per chiedere l’installazione di un «congruo numero di telecamere di sorveglianza». Le ragioni sono diverse.

VIA ROMA E LE FIORIERE: ANCORA DANNEGGIAMENTI

I DISAGI PER L’OLIO

L’allarme

I commercianti di via Roma – la nota inviata – «considerando la gravissima situazione di pericolo che si sta creando all’interno del centro cittadino con atti di vandalismo ad oggetti (danni a fioriere e furto delle piante in esse contenute), perdita di sostanze oleose che rischiano di far cadere per terra persone, lancio di oggetti contundenti e di bottiglie, spaccio di sostanze stupefacenti, che rendono di notte la via pericolosa, chiedono con una petizione al sindaco che vengano al più presto installate un in tutta Via Roma a Terni. Purtroppo in passato ci sono già stati altri episodi simili che vanno a minare la sicurezza di chi abita in zona, di chi giornalmente vi accede, dei commercianti e dei professionisti di vario tipo che vi operano». Tali episodi – proseguono – sono stati anche «descritti dalle testate giornalistiche locali e quindi la situazione è di estrema, grave urgenza e capace di mettere a rischio anche l’incolumità di adulti e bambini. I commercianti di via Roma considerano quindi come possibile e valido deterrente all’incrementare di questi episodi l’installazione di telecamere a sorveglianza continua in tutta la via». Le attività citate per le firme sono il bar ‘Nuovo Caffè’ La Torre, Royal Pet e la cartolibreria Le Cosmicomiche.