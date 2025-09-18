Cambia per due giorni la viabilità in via Silvestri, in centro a Terni. La Edilcostruzioni Proietti deve smontare e rimuovere la gru edile installata per il cantiere in zona fondazione Carit: ordinanza per le giornate di lunedì e martedì.
La circolazione cambierà in via Silvestri, via del Tribunale, corso Tacito e via Mancini. Nel tratto interessato di via Silvestri scatterà il divieto di circolazione dalle 6 alle 12. Il giorno successivo, dalle 6 alle 8, stop al traffico per tutti i veicoli anche nelle restanti aree «per il tempo strettamente necessario alle operazioni di transito e carico della grù su autoarticolato in via Mancini, onde consentire l’uscita della grù da effettuarsi mediante scorta tecnica». Firma il dirigente al governo del territorio Federico Nannurelli.