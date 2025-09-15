di S.F.

Campetto sportivo tra via XX Settembre e strada Santa Filomena, lavori in arrivo. C’è chi si è fatto avanti con una sponsorizzazione spontanea dal valore economico di 50 mila euro e ora c’è l’ok da parte del Comune per procedere con la riqualificazione.

A farsi avanti è stata ‘Terni col cuore’ lo scorso 21 maggio per una sponsorizzazione utile a riqualificare l’area. Poi l’ente ha pubblicato l’avviso che ha reso nota la novità e nei 30 giorni successivi non sono arrivate ulteriori richieste. Del progetto esecutivo se ne è occupato l’architetto Matteo Romanelli e ad eseguire i lavori per conto dell’associazione sarà la Moreno Gubbiotti srl di Narni.

«Il valore della sponsorizzazione in oggetto è corrispondente al valore in denaro dei servizi offerti dallo sponsor compresa iva, poiché si configura come operazione permutativa. Pertanto ‘Terni col cuore’ non riceverà alcun corrispettivo e si procederà alla compensazione entrata/spesa», viene specificato. A firmare è il dirigente al governo del territorio Federico Nannurelli.