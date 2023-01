Terni, viale Brin: danneggia cinque auto in sosta perdendo il controllo della sua

Incidente stradale nella tarda mattinata di venerdì in viale Brin, di fronte all’ingresso principale delle acciaierie di Terni. Una donna di 77 anni della provincia di Rieti (F.D. le sue iniziali), al volante di una Fiat 500X, ha perso il controllo del veicolo finendo contro alcune auto in sosta a lato della carreggiata. Cinque quelle danneggiate. La donna è rimasta illesa ma non è escluso che all’origine del sinistro ci sia un lieve malore accusato dalla stessa. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni. Con loro anche gli addetti di Area Sicura per la pulizia della carreggiata.

Condividi questo articolo su