Terni, viale Rossini: cani «aggressivi» uccidono un gatto. Proprietario multato

Parapiglia lunedì mattina in viale Rossini, con due cani piuttosto aggressivi che hanno ucciso un gatto e spaventato i passanti. La questione, a seguito dell’intervento dei carabinieri, si è chiusa con la messa in sicurezza degli animali e una sanzione amministrativa nei confronti del proprietario. Di seguito la nota dell’Arma di Terni: «Alle prime ore della mattinata odierna i carabinieri della sezione radiomobile di Terni, unitamente ai carabinieri forestali della stazione di Terni, sono intervenuti in viale Rossini dove era stata segnalata la presenza di due cani che aggredivano i passanti. Sul posto sono stati rintracciati i due animali, un rottweiler ed un meticcio, entrambi identificati tramite microchip. Purtroppo avevano già ucciso un gatto e continuavano ad avere un atteggiamento molto aggressivo contro le persone presenti ed i militari intervenuti. Per calmare i cani agitati, nonostante la presenza del proprietario, i militari hanno messo in atto tutte quelle caute manovre di avvicinamento per trasmettergli tranquillità e farli sentire al sicuro e protetti, sino a che sono stati messi in sicurezza e riaffidati al proprietario. Conclusi gli accertamenti del caso, i carabinieri forestali hanno contestato al proprietario dei cani la violazione amministrativa di mal governo di animali».

