La diffida è dell’ufficio della Protezione civile del Comune di Terni e ha portato ad un’ordinanza della durata di sei mesi. La problematica riguarda vico San Lorenzo, a pochi metri dal teatro Verdi in fase di ristrutturazione.

Il guaio riguarda un edificio pericolante lungo la via e ora il cittadino interessato ha chiesto all’ente – post diffida – l’istituzione di alcuni provvedimenti di modifica della circolazione stradale. Vanno eseguiti dei lavori per questioni di sicurezza e ora il dirigente Federico Nannurelli ha firmato l’ordinanza per lo stop al traffico di veicoli nel tratto interessato per sei mesi. Una zona del quale in passato già ci siamo occupati – altro tema – per il degrado, l’abbandono di rifiuti e anche un odore non certo gradevole.