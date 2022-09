Terni: vinti 300 mila euro al bar tabacchi Viali di via Narni

Importante vincita al bar tabaccheria Viali di via Narni 75, a Terni. Un fortunato cliente si è infatti portato a casa la bella somma di 300 mila euro, ‘conquistati’ giocando al Gratta e Vinci. La notizia è emersa lunedì a seguito della comunicazione effettuata dalla Lottomatica al titolare dell’esercizio, Fausto Viali. La vincita risale allo scorso 24 agosto: «Lo abbiamo appreso solo oggi – dice Fausto Viali – dopo che Lottomatica ci ha informati. Dopo tutti quesi giorni, impossibile ricordarsi di chi abbia acquistato il biglietto vincente che, molto probabilmente, dopo averlo comprato lo ha portato con sé senza ‘grattarlo’ in tabaccheria». In passato per il bar tabaccheria Viali, altre importanti vincite: «Qualche anno fa abbiamo venduto due biglietti del ‘Gratta e Vinci’ da 100 mila euro ciascuno e uno da 50 mila. E poi quando c’erano ancora le lire, un biglietto vincente da 100 milioni della Lotteria Italia. Ma un importo del genere, 300 mila euro, è la prima volta». E chissà che il fortunato (o la fortunata) non si faccia vivo/a per ringraziare e festeggiare.

