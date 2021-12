Terni, visita ‘olimpica’ al Casagrande-Cesi: Busà e il messaggio di speranza agli studenti

«Il messaggio principale per loro è fargli capire che tutti possono realizzare i propri sogni. Se si vuole davvero qualcosa, la si ottiene». Una gradita visita per l’istituto tecnico-economico e professionale Casagrande-Cesi di Terni quella che c’è stata sabato mattina: all’auditorium Falcone-Borsellino si è presentato il campione olimpionico Luigi Busà – trionfatore nella categoria 75 kg specialità kumite a Tokyo lo scorso 6 agosto – per parlare agli studenti della sua avventura nipponica e non solo, accompagnato nell’occasione dal tecnico ternano Claudio Guazzaroni: entrambi sono stati accolti dalla dirigente scolastica Marina Marini e dagli applausi dei giovanissimi dell’indirizzo sportivo. Nel pomeriggio, alle 16, si è svolta invece un’esibizione del team Guazzaroni al palatennistavolo De Santis.

I sogni ed i sacrifici

Busà, 34enne siciliano di Avola, si è prestato a foto e scatti con studenti e studentesse dell’istituto. D’altronde non capita tutti i giorni di incontrare un campione olimpionico, come ha sottolineato la Marini nel breve discorso introduttivo. Poi ampio spazio al fuoriclasse: «Sono contento di essere a Terni perché è la ‘patria’ del mio coach, Guazzaroni, con lui abbiamo fatto una grande impresa a Tokyo. Se possiamo dare – ha evidenziato – speranza e sogni ai giovani siamo orgogliosi. Il messaggio principale per loro è fargli capire che tutti possono realizzare i propri sogni: io da piccolo ero bello in carne, ma volevo tanto questa cosa. Se si vuole qualcosa la si ottiene. Claudio? Un incontro importante per il mio percorso. Lui è l’allenatore più vincente della storia ed a livello umano è molto di valore».

LUIGI BUSÀ E L’INPUT PER GLI STUDENTI – VIDEO

Il più vincente

Di certo Guazzaroni può essere considerato una delle eccellenze sportive del territorio. Numerosi successi per lui da coach: «Il karate è stata la mia vita e un po’ come lui sognavo questo, ho gareggiato fino al 1993 e poi sono diventato tecnico. Erano quarant’anni che attendevo quest’occasione e insieme a Luigi ho realizzato il sogno». Per l’occasione al Casagrande-Cesi anche il collaboratore vicario della dirigente scolastica Luca Caparvi, la collega Rosalba Aureli e il referente del progetto dell’indirizzo sportivo dell’istituto Marco Cavallari. A livello istituzionale c’erano il sindaco di Terni Leonardo Latini, l’assessore allo sport Elena Proietti, il delegato provinciale del Coni Fabio Moscatelli. Con loro anche comandante del reparto operativo dei carabinieri, il tenente-colonnello Marco De Martino e il presidente regionale della Fijlkam Andrea Arena.

CLAUDIO GUAZZARONI, COACH TERNANO DAI GRANDI SUCCESSI – VIDEO