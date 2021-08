Tokyo 2020, Busà d’oro: gioia per il ternano Claudio Guazzaroni

C’è un po’ di Terni nella nona medaglia d’oro – la 37° complessiva – conquistata dall’Italia alle Olimpiadi in corso di svolgimento a Tokyo. La nuova gioia azzurra porta la firma del 33enne Luigi Busà, trionfatore nel karate – kumite fino a 75 chili – grazie al successo in finale sull’atleta azero Rafael Aǧhayev con il punteggio di 1-0: enorme soddisfazione per il ternano Claudio Guazzaroni, capo allenatore della nazionale italiana Fijlkam. In precedenza il 33enne di Avola aveva superato nel penultimo atto l’ucraino Stanislav Horuna per 3-0. Da ricordare che nel kata era arrivato il podio con il terzo posto conquistato da Viviana Bottaro.

