Il 7 maggio in piazza Giovanni Paolo II a borgo Bovio. Poi il 14 maggio in piazza della Pace, il 28 maggio a Torreorsina, l’11 giugno a Marmore e il 18 giugno a Collescipoli. Sono i cinque appuntamenti a Terni con ‘Insieme per la prevenzione’ per visite mediche gratuite.

L’iniziativa è della Lilt di Terni in collaborazione con la sezione locale della Croce rossa italiana: promozione di viste mediche preventive gratuite aperte a tutta la cittadinanza con il contributo di medici volontari e utilizzo dell’ambulanza-studio medico messa a disposizione dalla Cri. Le persone interessate potranno prenotarsi telefonando al numero 0744/431220 tutte le mattine, escluso il sabato, dalle 9 e 30 alle 12 e 30

Il progetto rientra nel Patto di collaborazione tra la Lilt e il Comune di Terni, in collaborazione con associazione Noità, Pro loco Collescipoli, Pro loco Torreorsina e Pro loco Marmore: «Il 7 maggio a Borgo Bovio verranno eseguite visite per la prevenzione delle neoplasie del cavo orale e verranno dati consigli sulla corretta igiene orale. Ai bambini che saranno presenti verrà eseguita una visita odontoiatrica per valutare la presenza di eventuali carie. Il 14 maggio – viene sottolineato – a piazza della Pace sarà possibile sottoporsi a visite senologiche, così come a Torreorsina e a Marmore. A Collescipoli verranno eseguite visite per la prevenzione delle neoplasie dell’apparato digerente. Le visite si svolgeranno il pomeriggio dalle 16 alle 19».

«Le visite sono rivolte soprattutto alle persone che non si controllano da tempo, che non hanno eseguito gli screening e a chi presenta sintomi che necessitano di una visita specialistica».