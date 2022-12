Terni, vocabolo Gioglio e Colle dell’Oro tra progetti, sport e anche tanti rifiuti – Gallery

Vocabolo Gioglio e Colle dell’Oro, mai come negli ultimi mesi quest’area di Terni è stata al centro dell’attenzione. Da un lato il progetto del centro sportivo della Ternana bloccato dal ricorso al Tar del comitato di cittadini, dall’altro la nuova struttura per il padel panoramico che è quantomeno complicato non notare per via della tensostruttura. C’è anche altro e non è una buona cosa: una gran quantità di rifiuti nell’area comunale dove, se si sblocca la partita giudiziaria, dovrebbe sorgere ‘Ternanello’. Siamo nella zona dove in passato è stata ospitata anche la Comunità Incontro.

23 NOVEMBRE 2022, CENTRO SPORTIVO: IL COMUNE SI COSTITUISCE AL TAR

AGOSTO 2021, VIA AL PROGETTO PADEL A COLLE DELL’ORO

ARRIVA IL PANORAMIC PADEL