Terni, vocabolo Trevi: lavatoio-discarica ripulito da ‘Mi Rifiuto’

«Già tre anni fa alcuni dei nostri volontari erano intervenuti a Rocca San Zenone, presso il lavatoio posto vicino le scuole di vocabolo Trevi, per ripulirlo dalla grande quantità di rifiuti che si trovavano al suo interno. Sette magnifiche volontarie del nostro gruppo sono tornate in quei luoghi trovando, nuovamente, uno scenario di forte degrado. E non solo per la consueta quantità di rifiuti, ma anche per lo stato di conservazione dell’antica struttura del lavatoio oltre che per la presenza di vegetazione fortemente bisognosa di un intervento di sistemazione». Un nuovo intervento, lunedì mattina, dei volontari del gruppo civico ‘Mi Rifiuto’ di Terni, dopo quello di domenica a ‘I Prati’ di Stroncone.

Vocabolo Trevi

«Claudia, Debora, Sandra, Valentina, Graziella Luisella e Donatella si sono, dunque, rimboccate le maniche e sono riuscite a ripulire tutte le vasche dall’enorme quantità di plastica – raccontano – vetro ed alluminio che si trovava al loro interno e che, grazie all’immediato intervento di Asm, sono già stati portati via. Il luogo è molto frequentato dai ragazzi della zona e proprio a loro ci rivolgiamo affinché possano e vogliamo compiere lo sforzo di impegnarsi a mantenere pulita quell’area. Che poi è un pò come riempire di rifiuti la sala di casa nostra prima di accomodarci sul divano con gli amici. Gli ambienti esterni, le aree comuni della nostra città vanno trattate come trattiamo (almeno si spera) casa nostra. Trasformare un luogo di ritrovo in una discarica a cielo aperto sembrerebbe quasi un ossimoro sociale, ma è quello che, purtroppo, molto spesso accade. Incuria, indifferenza, poca sensibilità ambientale sono ancora troppo diffusi nella nostra società. E gli effetti di questi comportamenti sono, drammaticamente, sotto gli occhi di tutti».

‘I Prati’ di Stroncone

«Tra i luoghi più frequentati dai ternani, nel periodo estivo e non solo, ci sono, senza dubbio, ‘I Prati’ di Stroncone. Ci è sembrato, quindi, giusto e doveroso raccogliere l’invito dei volontari del gruppo Retake Stroncone, attraverso il loro referente Bruno Nannini, e dell’amministrazione comunale per realizzare, domenica pomeriggio – dicono i volontari di ‘Mi Rifiuto’ – un’attività di pulizia e sensibilizzazione in tutta la zona de ‘I Prati’». Tutti i volontari impegnati si sono divisi in due gruppi ed hanno portato avanti l’azione di pulizia sull’area e lungo la strada che ritorna verso Terni fino al bivio per le Cimitelle. «Per noi è un onore ed un privilegio vedere nascere ed aiutare a crescere tante realtà di cittadini attivi, ognuna dedicata alla propria comunità. Ci piace sottolineare, innanzitutto, che la quantità di rifiuti trovata è stata di gran lunga inferiore a quella che siamo abituati a recuperare nel corso delle nostre iniziative e che, ad ogni modo, già dal 2019 il Comune di Stroncone è impegnato in una campagna di sensibilizzazione e rispetto verso l’ambiente attraverso la quale si propone, ad esempio, a tutti i cittadini che arrivano a ‘I Prati’, una modalità sostenibile di fruizione dell’area chiedendo ad ognuno di riportare a casa i rifiuti prodotti in cambio della sosta gratuita laddove prima era a pagamento. Noi lo diciamo da quasi quattro anni ormai: ognuno deve fare la propria parte, nessuno escluso. Perché, inevitabilmente, i benefici di un gesto responsabile ricadranno su tutta la collettività. Un ultimo ringraziamento alla Cosp Tecno Service che si occuperà di portare via tutti i rifiuti raccolti».