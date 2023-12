Terni, XIII Maratona San Valentino: novità Dog Run. Ci sono Mattera e Calcaterra

Si avvicina la XIII edizione della Maratona di San Valentino a firma Acea Ambiente, in programma domenica 18 febbraio a Terni. Diverse le iniziative che la società organizzatrice, l’Amatori Podistica Terni, metterà in campo per gli atleti. Nel contempo sono già 45 gli stranieri iscritti alla manifestazione, tra i quali rappresentanti provenienti anche da India e Norvegia. Il numero delle iscrizioni è in aumento rispetto alla maratona del 2023. Ci sono già due certezze: parteciperanno l’attrice Justine Mattera e Giorgio Calcaterra, ultramaratoneta e maratoneta capace di conquistare il titolo mondiale della 100 chilometri per tre volte (2008, 2011, 2012). Tra le novità 2024 ci sono la Dog Run da 2 chilometri e la Family Run di beneficenza che, rispetto al passato, passa a 8 chilometri.

