Terni: zio Command contro i negozi aperti di domenica. È ovazione social – Video

Oltre 8 mila like e 3.500 condivisioni su Facebook in meno di 24 ore: ha decisamente riscosso i favori del pubblico social l’ultima sortita di ‘zio Command’, al secolo Samuele Comandini, il 31enne di Terni diventato famoso per la sua ironia in dialetto ternano. Nel mirino i centri commerciali aperti di domenica e chi li frequenta ‘nel giorno che sul calendario marca rosso’. Tanti i commenti a favore di zio Command, tra commesse stanche del lavoro domenicale e clienti solidali. Il dibattito è comunque aperto.

IL VIDEO DI ZIO COMMAND