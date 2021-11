Terrorizza l’ex e dà un pugno ad un agente: 38enne va in carcere

La richiesta di aiuto alla polizia di Stato di Perugia è partita da una donna di 29 anni, il cui ex compagno – evidentemente ubriaco – era piombato nella sua abitazione per passare la notte con lei. Di fronte al rifiuto della poveretta, le ha rubato le chiavi dell’auto e a quel punto la vittima ha chiamato il 113.

Violento

Il soggetto è un 38enne tunisino, senza fissa dimora e gravato da precedenti per droga e reati contro la persona. Gli agenti della Volante lo hanno trovato nell’auto della donna che si era chiusa in casa per paura. All’arrivo della pattuglia, si è mostrato subito aggressivo ed ha pure sferrato un pugno in faccia ad un poliziotto. Alla fine è stato arrestato per resistenza, lesioni, minacce a pubblico ufficiale e violenza privata. Ora si trova in carcere, misura confermata anche dal tribunale a seguito dell’udienza di convalida.