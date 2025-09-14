Un pomeriggio di sport, ricordi e abbracci ha animato sabato 13 settembre il campo di calcio dell’Olympia Thyrus, dove si è svolta la terza edizione del memorial dedicato a Marco Ricciutelli, scomparso prematuramente all’età di 45 anni. La sua famiglia ha scelto di onorarne la memoria proprio attraverso il gioco che lo ha visto protagonista per anni: prima come capitano dell’Olympia Thyrus, poi con le maglie di Maroso e Ternana.

A dare vita alla manifestazione sono stati oltre 50 bambini, accompagnati dalle loro famiglie, che hanno voluto condividere il ricordo di Marco nel modo più autentico: correndo e sorridendo in campo. A guidare le squadre, con emozione e orgoglio, i suoi figli Lorenzo e Cesare, affiancati da amici e compagni di calcio delle rispettive età. La giornata si è conclusa con un aperitivo, occasione per brindare alla memoria di Marco Ricciutelli insieme a parenti, amici e conoscenti. Un momento semplice, ma carico di affetto, per ricordare non solo le sue doti calcistiche e professionali, ma soprattutto quelle umane, che chi lo ha conosciuto continua a portare con sé.