Tesei: «Da venerdì Spoleto e Pantalla non più Covid hospital»

servizio di Federica Liberotti

Conferenza stampa giovedì pomeriggio a Spoleto, da parte della Regione Umbria, per illustrare il piano di assistenza ospedaliera post Covid. Quello studiato per far ripartire nosocomi, strutture sanitarie e servizi con l’allentamento – sin qui confortante – dell’emergenza pandemica. Presenti, la presidente Donatella Tesei, l’assessore alla sanità Luca Coletto, il direttore regionale della sanità Massimo Braganti e il direttore generale della Usl Umbria2, Massimo De Fino.

I posti Covid per ogni eventualità

«La situazione continua a migliorare – ha detto la Tesei in apertura – ma dobbiamo tenerci pronti ad ogni eventualità, anche ad una recrudescenza della pandemia. Per questo manterremo in essere i 127 posti di terapia intensiva Covid – e ricordo che partivamo da 69 – come linea di partenza, eventualmente da implementare. Poi saranno disponibili 62 posti di terapia sub intensiva e circa 100 di degenza fra gli ospedali di Perugia e Terni. Sarà sempre a disposizione l’ospedale da campo regionale, che potrà essere utilizzato con posti di intensiva, sub-intensiva e ordinari».

Spoleto e Pantalla non più ‘Covid hospital’

«Progressivamente – ha aggiunto la presidente della Regione – gli ospedali di Città di Castello, Branca e Foligno ridurranno i posti Covid, mentre Spoleto e Pantalla da venerdì non saranno più ‘Covid hospital’. Ci sarà una riconversione progressiva, come per gli altri nosocomi, ma dobbiamo affrontare la fase di convivenza con il virus cercando di focalizzare le altre patologie e le liste d’attesa».

La riflessione su Spoleto, verso l’integrazione con Foligno

Con la conferenza stampa a Spoleto, la Regione ha voluto anche mandare un messaggio di distensione ad una comunità lacerata – anche politicamente – dalla decisione assunta a suo tempo, di fare del ‘San Matteo degli Infermi’ un ospedale Covid. «Su Spoleto – ha detto Donatella Tesei – c’è stata una speculazione che mi ha colpito molto, esagerata. Nessuno ha mai pensato di depotenziare questo ospedale e il futuro è ricominciare. Va detto che Spoleto ha sempre mantenuto il day hospital e 24 tipologie di prestazione ambulatoriale. Oggi viene riattivato progressivamente e completamente. Però è necessario investire e fare lavori che mancavano da troppo tempo, come rinnovare il certificato antincendio scaduto nel 2016. Faremo tutto ciò. È nostra intenzione dotare inoltre il ‘San Matteo degli Infermi’ di un nuovo e moderno acceleratore lineare. Foligno e Spoleto saranno integrati pur restando due poli distinti: devono diventare insieme il terzo hub regionale dell’Umbria, questo è il nostro intento». Parole a cui hanno fatto eco quelle dell’assessore Coletto: «Da venerdì Spoleto cessa di essere ospedale Covid, oltre ogni mistificazione. Si parla di rinascita e di futuro finalmente. Con Foligno si creerà un polo unico su due gambe e in questo senso c’è progettualità».

Articolo in aggiornamento