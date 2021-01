Testimone del furto insegue e blocca il ladro, poi arrestato

Ha rotto il finestrino di un’auto pareccheggiata nei pressi di piazza Partigiani, di proprietà di un 46enne perugino, ha preso lo zaino che era all’interno ed è fuggito. Il fatto è avvenuto martedì mattina a Perugia ma il ladro – poi diventato ‘rapinatore’ a pieno titolo – è stato inseguito e bloccato da un testimone che aveva assistito alla scena, un uomo originario del Camerun e regolarmente residente a Perugia. La colluttazione fra i due si è risolta con l’intervento dei carabinieri e il merito del coraggioso cittadino è stato quello di tenere bloccato il soggetto – 40enne della Moldavia – in attesa dell’arrivo dei militari del Nor di Perugia, allertati da un altro passante. Il camerunense è stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale di Perugia e giudicato guaribile in 5 giorni, salvo complicazioni. Il 40enne moldavo è stato invece arrestato a per rapina e ristretto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.

