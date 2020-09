Un incendio in zona impervia è scoppiato nel pomeriggio di giovedì nella zona dei calanchi di Ramici – in piena Teverina – fra i territori di Attigliano, Alviano e Lugnano. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Amelia e Terni e non è esclusa anche la necessità di un intervento di mezzi aerei per venire a capo del rogo. Operativi anche i carabinieri della compagnia di Amelia.

Articolo in aggiornamento