Tiro a volo, Terni-Trevi sul tetto d’Europa

Grande – non la prima per lei – soddisfazione per la tiratrice ternana Giorgia Lenticchia, in forza alle Fiamme Oro. È lei ad aver conquistato il trionfo nel campionato europeo di fossa olimpica in corso di svolgimento a Osijke, in Croazia: gradino più alto del podio in compagnia di un altro umbro, Lorenzo Franquillo, nel trap mixed team junior grazie ad un 136/150. Niente da fare per la coppia croata composta da Natali Banko e Matej Vukoic, secondi davanti al duo britannico composto da Charlotte Hall e Thomas William Betts.

Condividi questo articolo su