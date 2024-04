Tiro dinamico sportivo: il CTS Terni centra risultati di prestigio ad Agna

Soddisfazioni in serie per gli atleti del CTS Terni all’evento ‘Warm Up 2024-Arsenal Fire Arms’, tenutosi domenica scorsa ad Agna (Padova) e che ha visto la partecipazione di oltre 420 tiratori da diverse parti d’Europa. Mirko Carapacchi ha conquistato l’oro nella specialità Production. Federico Trionfetti ha ottenuto un eccellente terzo posto, conquistando il bronzo e dimostrando ancora una volta la sua abilità. Entrambi gli atleti, pilastri della squadra nazionale italiana di tiro dinamico Production, hanno confermato di essere al top della disciplina. Significativi anche i risultati conseguiti da altri membri del team del CTS Terni: Margot Scimmi ha vinto l’argento nella specialità Production Optic Lady, mentre Andrea Antonelli si è distinto ottenendo l’argento nella Classic Senior e il bronzo nella classe Master. Il prossimo 28 aprile il CTS Terni di Claudio Trionfetti ospiterà gli allenamenti delle squadre nazionali di tiro dinamico, testimonianza ulteriore dell’eccellenza della struttura.

Condividi questo articolo su