Tiro dinamico, Cts Terni: in tre ipotecano pass per mondiale

Federico Trionfetti, Mirco Carapacchi e Andrea Antonelli. Sono i tre tiratori del Cts Terni che hanno ipotecato il pass per la partecipazione ai campionati mondiali di tiro dinamico che si svolgeranno a dicembre a Pattaya, in Thailandia, grazie alle ottime performance nella prima prova del campionato italiano – 600 atleti protagonisti – andato in scena tra venerdì 4 e domenica 6 giugno al Cts.

La convocazione

I tre saranno convocati in nazionale e non solo: c’è la concreta chance che possano indossare la maglia della nazionale nel mondiale in terra asiatica. Il Cts Terni ripone fondate speranze di qualificazione anche per Mauro Perugini. Trionfetti è arrivato 2° assoluto, 1° junior e 1° master nella division production; Carapacchi 4° assoluti nella stessa divisione; per Antonelli trionfo tra senior e master nella division classic. Infine Perugini 1° super senior e 3° in classe A nella division production optics.

La gioia

«Siamo entusiasti del record – le parole di Claudio Trionfetti, proprietario del Cts Terni – di affluenza ottenuto in questa manifestazione -, gestire oltre 600 atleti è possibile solo grazie ad una struttura di altissimo livello come la nostra e ad un grande lavoro di organizzazione messo in campo da una squadra di collaboratori ormai esperti e preparati. L’entusiasmo diventa un sogno se pensiamo che dal nostro club potrebbero essere inviati ai mondiali addirittura quattro atleti e ripagare così il loro impegno. Il lavoro paga sempre questa ne è la dimostrazione».