Tirreno-Adriatico da Arrone: come cambia la viabilità in Valnerina

Ci siamo, giovedì ad Arrone scocca l’ora della partenza di tappa della Tirreno-Adriatico. Un evento sportivo molto atteso dagli appassionati del settore e non solo. Inevitabilmente – le misure proseguiranno per poco tempo, da 50 minuti ad un’ora – ci saranno delle modifiche alla viabilità per consentire il tutto.

LA 4° TAPPA ARRONE-GIULIANOVA: TUTTI I DATI UFFICIALI

Cosa accade

Da cronoprogramma la partenza è prevista alle 10.20 dallo start village. La variante arronese resterà chiusa in entrambi i sensi di marcia dalle 9.20 alle 10.30, la Valnerina Arrone-Montefranco (rotatoria) dal km 10.600 al 12.100 dalle 9.20 alle 10.30, la Montefranco-Ferentillo in direzione Arrone dalle 9.20 alle 10.30 e stesso discorso per la strada da Polino verso Arrone (variante arronese).

NOVEMBRE 2023, L’ANNUNCIO DELLA TAPPA

Info per gli appassionati

Per coloro che vogliono gustarsi la partenza sarà possibile raggiungere la Valnerina prima delle 9.20; dopo le 9.20 e fino alle 10.30 da Montefranco-Somma-Collestatte-San Liberatore e dalla strada Santa Maria del Caso-Greenway del Nera-Casteldilago-Arrone. Infine dalla Spoleto-Montefranco.