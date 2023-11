Tirreno-Adriatico 2024, gioia per Arrone: c’è la partenza di tappa

di S.F.

Una gran bella gioia. Con possibilità di avere enorme visibilità mediatica. Uno dei borghi più belli del Ternano ospiterà una partenza di tappa dell’edizione 2024 della Tirreno-Adriatica: il 7 marzo ci sarà la Arrone-Giulianova, come conferma il primo cittadino – molto appassionato di ciclismo oltretutto – Fabio Di Gioia. L’indiscrezione è partita dall’Abruzzo nella mattinata di giovedì. «La manifestazione è tra gli eventi sportivi più importanti con 108 Paesi collegati, per noi è una vetrina di rilievo e ci stiamo lavorando con il supporto di altri Enti», commenta il sindaco. «L’ultimo sopralluogo c’è stato martedì mattina alla presenza di Stefano Allocchio, Marco Nardoni ed il referente Rcs per i percorsi del centro Italia, Federico Manni». Non ci sarà solo questo ad Arrone nei prossimi mesi: «Stiamo pensando anche ad altri eventi su due ruote, ma a motori». Tra quattro mesi lo spettacolo della corsa ciclistica.