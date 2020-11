Todi: gratta e diventa ‘Turista per 10 anni’

Bel colpo per un 60enne di Todi (Perugia) che nella giornata di giovedì – come riferisce ‘Il Messaggero’ nella pagina di Perugia, a firma di Luigi Foglietti – è diventato ‘Turista per 10 anni’ acquistando un biglietto del popolare ‘gratta e vinci’. A fronte di una spesa di 2 euro, ne ha vinti 300 mila: 50 mila subito, una rendita di 2 mila al mese per 10 anni e quindi 10 mila euro a conclusione del lungo periodo. Non male per garantirsi una ‘vecchiaia’ un po’ più serena del normale. Il 60enne ha comprato il biglietto presso la tabaccheria Perni di viale del Crocefisso, a Todi. E – riferisce Il Messaggero – di fronte alla scoperta non è riuscito a trattenere l’emozione. Ora dovrà depositare il biglietto in banca per assicurarsi i benefici, da tassare, della vincita. Ma a Todi è già partita la ‘caccia’ al vincitore, per scoprire chi sia il fortunato dell’anno.

Condividi questo articolo su