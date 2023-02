Todi: infortunio in zona agricola. Anziano soccorso in elicottero

Infortunio agricolo nella tarda mattinata di mercoledì a Todi, in località Torre Gentile. Un anziano di 89 anni che stava svolgendo dei lavori su un terreno, è stato colpito ad una gamba dal trattore che si era sfrenato. L’uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 dell’ospedale della Media Valle del Tevere con il supporto del Soccorso alpino e dei vigili del fuoco tuderti. Sul posto anche i carabinieri. Per trasportare l’89enne all’ospedale di Perugia è servito l’elicottero, in ragione delle caratteristiche della zona piuttosto impervia. Secondo quanto appreso, l’uomo è stato trasferito nel nosocomio in ‘codice giallo’ per via delle lesioni riportate all’arto inferiore.

