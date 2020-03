Todi, primo caso di Covid-19 sul territorio

Primo caso di persona positiva al coronavirus sul territorio comunale di Todi. A dare la notizia, nella tarda mattinata di lunedì, è stato il sindaco Antonino Ruggiano in un videomessaggio postato su Facebook. «Ci è stato comunicato dalla Usl un caso positivo a Todi. Questo non cambia molto la situazione che stiamo vivendo ma conferma che nessuno è esente dal contagio. La situazione umbra va aggravandosi ma con un trend più positivo rispetto ad altre regioni, come affermano gli ultimi dati. Certo, tutto ciò non ci fa stare tranquilli ma almeno un po’ sereni: si tratta, per ora, di un incremento più lento rispetto alle previsioni dei giorni scorsi. Significa che le misure che tutti stiamo adottando, funzionano. Questa mattina eravamo al Coc di Ponte Rio – ha aggiunto – e abbiamo fatto un giro all’ospedale di Pantalla, dove nel pomeriggio dovrebbero arrivare i primi pazienti. Abbiamo portato la solidarietà e la gratitudine dell’intera città a chi sta lavorando lì dentro. Diversi operatori erano in lacrime perché preoccupati. Ci attendono giorni duri ma se siamo bravi, forse riusciamo a ‘sfangarla’ e a trovare soluzioni positive».

