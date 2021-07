Tokyo 2020, Santarelli sfiora il podio

Podio sfiorato per il 28enne spadista di Foligno Andrea Santarelli alle Olimpiadi di Tokyo, protagonista domenica nella prova individuale alla Makuhari Messe Hall. L’atleta umbro nel suo percorso ha eliminato – a partire dai sedicesimi di finale – il russo Sergey Khodos per 15-10, il francese Alexandre Bardenet 15-11 e il giapponese Masaru Yamada 15-13, quindi lo stop contro il campione del mondo ungherese Gergely Siklósi 10-15 e il ko nella ‘finalina’ al cospetto dell’ucraino Igor Reizlin per 15-12 dopo la rimonta dell’avversario. Un peccato. Ma per lui non è finita qua: c’è ancora la gara a squadre che, nel 2016 a Rio de Janeiro, gli consentì di conquistare l’argento. Lunedì le speranze umbre sono riposte sul ternano Alessio Foconi: nella notte italiana partirà la sfida nel fioretto.

