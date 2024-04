TOOGETR: l’app che connette gli sportivi

Pubbliredazionale

Vi è mai capitato di trovarvi senza compagni con cui fare sport? Un gruppo di amici umbri, stanchi di gestire le proprie attività attraverso messaggi, spesso frustranti e poco pratici, ha deciso di affrontare questa sfida creando una piattaforma per risolvere questo problema, unendo tutti gli appassionati di sport. «Con TOOGETR vogliamo rendere lo sport accessibile a tutti. Non importa che tu sia un principiante o un professionista, nella nostra piattaforma ci sono attività per tutti i livelli di abilità e di interesse». Lo sport è universale e migliora la salute fisica, mentale e unisce le persone. TOOGETR promuove uno stile di vita attivo e inclusivo, incoraggiando i suoi utenti a creare e partecipare ad attività sportive attraverso l’app, scaricabile gratuitamente da tutti gli store. Quest’ultima mira ad essere semplice e intuitiva: gli utenti possono accedere alla piattaforma e cercare le attività sportive disponibili nella loro zona o in altre località tramite la mappa interattiva. In ogni attività si possono trovare informazioni dettagliate come luogo, data, orario e modalità di partecipazione. Inoltre, gli utenti possono vedere chi è già iscritto all’evento, incoraggiando la socializzazione e la condivisione di interessi comuni. La piattaforma non si limita solo agli utenti che cercano un’attività sportiva, ma offre anche la possibilità a chiunque di organizzare attività sportive. Questo processo è reso semplice attraverso pochi passaggi, permettendo agli appassionati di qualsiasi sport di allenarsi insieme, sia nella propria zona che al di fuori. L’obiettivo finale di TOOGETR è quello di creare una vasta community di sportivi, unendo gli atleti sotto una stessa bandiera e offrendo a chiunque la possibilità di trovare compagni con cui praticare sport. In questo modo, la piattaforma mira a superare le barriere geografiche e sociali, rendendo lo sport un’esperienza più accessibile e inclusiva per tutti.