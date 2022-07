Top 50 alla Val di Fassa running: il ternano Luigi Luzi ci riesce a 71 anni

Concludere la Val di Fassa running, corsa podistica in montagna di caratura nazionale in cinque tappe con finale in quota al Buffaure, nella top 50. Non semplice, specie se magari non si è più un ventenne: Luigi Luzi, atleta ternano in forza all’Associazione Myricae Terni, ci è riuscito a 71 anni. Grande soddisfazione per lui. Ha terminato la sfida in 6 ore, 21 minuti e 24 secondi.

LA CLASSIFICA COMPLETA

La gioia

La prima tappa è scattata domenica 25 giugno da Fontanazzo, quindi nei giorni successivi passaggi per Vigo di Fassa, Moena, Soraga e Buffaure. Luzi, specialista e appassionato della competizione, ha chiuso 47° assoluto su 250 concorrenti. Non solo, si è classificato 1° nella categoria (70-74): «Quasi tutti gli anni partecipo a questa gara, che ha un sapore speciale per i paesaggi stupendi. E’ anche l’occasione di fare, nel pomeriggio il turista, sempre però camminando o correndo», spiega il ‘nonno volante’. Davvero niente male.