Torna in Umbria ‘Frantoi aperti’: festa dell’olio tra natura, arte, cibo e musica

La più grande festa dell’olio sta per tornare in Umbria. Ultimi preparativi per la 26° edizione di ‘Frantoi aperti’: paesi, boeghi e città d’arte al centro dell’attenzione per l’immersione nel paesaggio olivato tra il 28 ottobre e il 26 novembre.

IL PROGRAMMA COMPLETO

L’esperienza

Il primo dei cinque fine settimana tra natura, arte, cibo e musica è in programma il 28 e 29 ottobre tra Assisi, Todi e Spoleto. Seguirà poi il weekend del 4-5 novembre (Assisi, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo e Trevi), 11-12 novembre (Assisi, Bettona, Campello sul Clitunno e Castel Ritaldi), 18-19 novembre (Arrone, Assisi, Campello sul Clitunno e Spello) e 25-26 novembre (Amelia, Spoleto e Assisi). Numerose le iniziative per grandi e bambini a cui partecipare: «‘Musica nelle Abbazie’, una mini rassegna di concerti in alcune delle abbazie immerse tra gli oliveti umbri, i tour degli olivi giganti patriarchi nel territorio ‘Amerino Tipico’ le passeggiate tra fiabe e olivi con la ‘CamminAttrice’ Loretta Bonamente, passeggiate a Piedi e in e-bike con degustazioni, #ChiaveUmbra | In Natura – Sperimentazioni Artistiche nel Paesaggio Olivato’, ‘Suoni dagli ulivi secolari’, le cene oleocentriche in alcuni dei ristoranti Evo Ambassador, selezionati dalla Strada dell’Olio Dop Umbria, tour in navetta e degustazioni nei Frantoi Aderenti e l’evento clou di apertura ‘La Grande Pedalata’ lungo la fascia olivata Assisi-Spoleto.