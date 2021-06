C’è la ‘Festa delle Acque’: concerti, arte, cibo, spettacoli e sport

«C’è tanta energia ed entusiasmo nonostante le difficoltà non manchino! Per le normative vigenti non potremo realizzare la tradizionale sfilata delle barche e lo spettacolo pirotecnico. Abbiamo ritenuto, tuttavia, realizzare questa particolare edizione per ripartire con ottimismo e tornare ad occuparci della valorizzazione del nostro territorio». Parole di Francesco Fioretti, neo presidente della pro loco di Piediluco: tutto pronto per il nuovo appuntamento con la tradizionale Festa delle Acque, seppur in tono minore. Il debutto c’è stato giovedì sera ad Arrone con uno spettacolo musicale.

IL PROGRAMMA COMPLETO (.PDF)

L’evento

Gli eventi si terranno il 24, 25, 26, 27 giugno e nei primi quattro giorni di luglio. Coinvolti nell’organizzazione – la conferenza stampa di presentazione era prevista in avvio di settimana, poi il rimpasto di giunta ha fatto saltare tutto visto che era prevista la partecipazione dell’ex vicesindaco Andrea Giuli – anche le pro loco di Arrone, Casteldilago Marmore per «creare sinergie volte a valorizzare e promuovere con rinnovato impegno il nostro territorio». Come di consueto spazio a musice, arte, sport e teatro: «Una Festa delle Acque che quest’anno come non mai assurge al suo simbolico valore: dopo un lungo inverno è tempo di festeggiare una nuova stagione». C’è il contributo della fondazione Carit. In prossimità della terrazza Miralago spazio – in particolar modo – a The bed hopper jazz–swing band e l’Ensemble di flauti del Briccialdi di Terni.