Torna la pioggia in Umbria: allerta gialla della Protezione civile

Cambiamento meteorologico in arrivo in Umbria nelle prossime ore. E torna l’allerta gialla – stesso discorso per Lazio e Abruzzo – del dipartimento nazionale della Protezione civile: a causare l’abbassamento delle temperature ed il maltempo sarà una perturbazione atlantica che raggiungere il territorio italiano dalla prima mattinata di mercoledì. Previste precipitazioni sparse – anche ne giorni successivi – su Toscana, Umbria e Lazio con raffiche fino a burrasca forte al sud Italia. Temporali in arrivo.

Condividi questo articolo su