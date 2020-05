«Torno dai familiari in Umbria», ma era un latitante: arrestato

«Sto tornando dal mio nucleo familiare in Umbria». Questa la motivazione nell’autocertificazione che un 35ene italodominicano, formalmente residente in Italia, ha dato ai finanzieri di Ponte Chiasso quando lo hanno bloccato alla frontiera svizzera di ritorno dalla Germania: doveva scontare una pena definitiva di 6 anni – con multa da 30 mila euro – per violazioni legate al traffico di sostanze stupefacenti.

Il controllo

Le Fiamme Gialle hanno fatto i controlli del caso: scoperto che il 35enne era colpito da un provvedimento giudiziario e contestuale ordine di esecuzione pena emessa – dalla procura della Repubblica di Perugia – da luglio 2019. Su lui pendeva anche una condanna con sentenza definitiva per 1 mese (con ammenda di 1.200 euro) per guida sotto l’influenza di alcol. Per lui si sono aperte le porte del carcere ‘Bassone’ di Como.