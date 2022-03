Torreorsina non ci sta: «Abbandono totale: miope e sconfortante»

C’è malcontento fra i residenti di Torreorsina, piccola frazione ternana in Valnerina, per il senso di abbandono che si respira da queste parti. «Puntare sempre e solo le attenzioni sul centro città – denuncia il presidente della pro loco, Andrea Cruccolini -, in un momento in cui si richiede una vita meno caotica, è quanto di più sbagliato si possa fare. Tutti i nostri sforzi nel creare un contesto propositivo, con momenti di aggregazione, sono totalmente vanificati da un’assenza e un silenzio terrificanti da parte delle nostre istituzioni».

«Torreorsina – prosegue Cruccolini – vive in un limbo di promesse fatte e non mantenute, mancate risposte e ritardi inspiegabili. Dal 18 maggio 2021, giorno della convocazione in seconda commissione, pochissime cose sono cambiate. Le associazioni del territorio vorrebbero garantire servizi ed una loro presenza costante e fruttuosa per la comunità. Nessuno, però, concede aree e strutture consone a svolgere tale compito. Ci sono zone che andrebbero completamente rimesse a nuovo, vista l’incuria che da anni la fa da padrona: giardini pubblici lasciati al più completo degrado, un cimitero completamente dimenticato, per fare due esempi. La manutenzione ordinaria di cui si fa carico la pro loco, nel rispetto del patto di collaborazione, non è sufficiente. Serve molto di più. Spetta forse ai cittadini potare il viale alberato che porta alla piazza e che da anni cresce indisturbato, arrecando un potenziale pericolo?».

La proposta per l’ex scuola

«La scuola ‘Aurelio De Felice’ che è dismessa da pochi anni – afferma il presidente della pro loc – è diventata terra di conquista dei cinghiali di zona e sembra un residuo del dopoguerra. Rientrava fra le volontà del sindaco farsi carico di questa struttura, attuando un progetto che sembra essere finito nel dimenticatoio. Per rilanciarla, si potrebbe creare uno spazio aggregativo di prossimità, come già presente in molte altre realtà italiane e perché no, sfruttare l’area per un piano di energia rinnovabile, creando una comunità energetica come fatto dal Comune di Narni e come stanno facendo in altre parti d’Italia».

Mancano gli spazi: «E la burocrazia è una condanna»

Nel borgo era presente un circolo, luogo di ritrovo dove gli anziani del paese si riunivano per trascorrere del tempo insieme. Lì si ritrovavano, la domenica, tutti i cittadini dopo la messa, per organizzare la giornata e promuovere nuove attività. «Tutto questo ora non è più possibile. Ad oggi non è ancora stato concesso l’affitto del locale. I medici non possono usufruire del locale adibito ad ambulatorio, creando così difficoltà soprattutto alle fasce più fragili, nonostante sia stata avanzata una richiesta di affitto direttamente al Comune di Terni. La pro loco – osserva Cruccolini – ha ottenuto nel 2019 un finanziamento per un progetto che deve ancora vedere la luce, poiché sono state richieste, a posteriori, delle ulteriori autorizzazioni che non sono coperte dai fondi concessi. Nello specifico, è stato chiesto l’impatto ambientale e il rischio idrogeologico di alcune casette in legno destinate al ‘book sharing’. È piuttosto surreale definire delle casette in legno ‘poco pertinenti al decoro paesaggistico’ o ‘pericolose per la stabilità del terreno’».

«Nulla da invidiare, ma altri borghi vengono valorizzati»

«Ci sentiamo comunque in dovere di ‘ringraziare’ il Comune per il suo fantomatico interesse nei confronti di Torreorsina. La sua tempestività nel provvedere al ripristino della strada principale ha avuto luogo solo e soltanto dopo le innumerevoli segnalazioni di noi cittadini, che di fronte all’ennesimo silenzio, abbiamo esposto formale denuncia alla Protezione Civile». A parlare è Francesca, cittadina dell’antico borgo, che prosegue: «Torreorsina potrebbe essere un ottimo crocevia di viandanti e pellegrini che si trovano lungo il Cammino di Francesco, sarà tappa del neonato Cammino di San Valentino ed ha una bellissima vista che dà sulla Cascata. Questi sono solo alcuni degli elementi che farebbero di questa realtà il fiore all’occhiello della Valnerina ternana. Ho viaggiato molto e ho avuto la possibilità di vedere e ammirare borghi belli quanto Torreorsina, che però sono stati valorizzati, riqualificati e sono diventati punti di importante interesse turistico, promuovendo così anche le economie locali. Ho deciso di stabilirmi qui, per la bellezza storica e artistica di questo luogo e per il calore dei cittadini. Credo che sia necessario quanto doveroso dare la giusta attenzione a posti come questo».