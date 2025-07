Non solo Todi. Nei giorni scorsi Oprah Winfrey ha fatto visita anche al territorio ternano, in particolar modo a Montecastrilli: per l’imprenditrice, conduttrice e scrittrice statunitense caccia al tartufo.

La Winfrey è stata ospite della famiglia Balestra – Federico e la sorella Giuseppina, sono proprietari della Sabatino Tartufi – e ha partecipato alla caccia al tartufo, uno dei simboli della gastronomia dell’Umbria. Decisamente un buon modo per scoprire le bellezze paesaggistiche del territorio.